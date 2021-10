Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia zagrała na remis z Koroną Kielce. Przerwana seria zwycięstw żółto-niebieskich [8.10.2021]

Arka Gdynia przystąpiła do dzisiejszego spotkania po trzech zwycięstwach z rzędu i z Luisem Valcarce w podstawowym składzie. Hiszpan wyleczył uraz i ponownie zameldował się na boisku. Zabrakło natomiast w podstawowej jedenastce Adama Dei. Kontuzjowanego pomocnika żółto-niebieskich zastąpił na placu gry Christian Aleman.

Podopieczni trenera Dariusza Marca w pierwszej połowie posiadali optyczną przewagę na boisku, jednak niewiele z tego wynikało. Korona Kielce umiejętnie broniła się i nie dopuszczała piłkarzy Arki Gdynia do groźnych sytuacji pod bramką strzeżoną przez Konrada Forenca.

Co więcej, to goście jako pierwsi stworzyli sobie dość dogodną sytuację do objęcia prowadzenia. Stało się to ponad pół godziny od rozpoczęcia gry. Po dośrodkowaniu w pole karne głową strzelał Jacek Podgórski, a Daniel Kajzer musiał wykazać się refleksem, aby obronić uderzenie pomocnika Korony Kielce.