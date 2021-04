Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia zagra z niżej notowanym Stomilem Olsztyn, jednak nie lekceważy rywala

Niedzielny rywal Arki Gdynia zajmuje czternaste miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi, z bezpieczną przewagą dziewięciu punktów nad jedynym w tym sezonie miejscem spadkowym, okupowanym obecnie przez GKS Bełchatów. Taki stan rzeczy powoduje, że Stomilowi Olsztyn nie grozi degradacja. Drużyna z Warmii nie ma też szans, aby zakwalifikować się do baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Jak to się zwykło określać w piłkarskim żargonie, podopieczni trenera Adama Majewskiego grają już do końca sezonu o tzw. pietruszkę. Wydaje się więc, że jest to wymarzony rywal dla żółto-niebieskich, którzy bardzo chcą zrehabilitować się za stratę dwóch punktów w rywalizacji z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Okoliczności, w jakich to nastąpiło, spowodowały w gdyńskiej ekipie spore rozgoryczenie.