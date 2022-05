Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia zagra dziś z Podbeskidziem Bielsko-Biała o przedłużenie nadziei na bezpośredni awans

Dla obu zespołów starcie to ma olbrzymi ciężar gatunkowy. Żółto-niebieskich w meczu z Podbeskidziem urządza tylko zwycięstwo. Każdy, inny wynik spowodować może, że podopieczni Ryszarda Tarasiewicza na kolejkę przed końcem ligowych zmagań stracą szansę na bezpośredni awans do ekstraklasy.

Z kolei Podbeskidzie, zajmujące obecnie dziewiąte miejsce w tabeli, do szóstego w stawce Chrobrego Głogów traci zaledwie dwa punkty. Powoduje to, że popularni „Górale” nadal mają realne szanse na załapanie się do baraży o awans do ekstraklasy. Jednocześnie w Bielsku-Białej nikt nie ukrywa, że po zaliczonym z hukiem spadku z elity w ubiegłym sezonie jak najszybszy powrót do niej jest celem tego zespołu. Jednak aby podopieczni trenera Mirosława Smyły zachowali realne szanse na wyprzedzenie Chrobrego, dodatkowo także Łódzkiego Klubu Sportowego i Sandecji, także muszą dziś wygrać.