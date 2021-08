Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia z dwoma nowymi zawodnikami przystąpi do boju z Chrobrym Głogów [7.08.2021]

Dla podopiecznych trenera Dariusza Marca będzie to okazja, aby sięgnąć po pierwszy komplet punktów w aktualnych rozgrywkach. Sztuki tej nie udało im się dokonać w ostatnią sobotę w pojedynku z Zagłębiem Sosnowiec. Żółto-niebiescy, choć grali u siebie, byli faworytem, przeważali, częściej utrzymywali się przy piłce i w drugiej połowie wyszli w końcu na prowadzenie, ostatecznie zaledwie zremisowali z rywalem z Górnego Śląska. Zarówno piłkarze, jak i trener Arki Gdynia nie kryli rozczarowania z tego faktu.

- Nie tak wyobrażaliśmy sobie inaugurację – przyznał Dariusz Marzec.

Szkoleniowiec gdyńskiego zespołu miał po meczu pretensje do Mateusza Żebrowskiego, który zmarnował w pierwszej połowie stuprocentową sytuację do wyprowadzenia Arki Gdynia na prowadzenie, a także do Mateusza Stępienia. Młodzieżowiec żółto-niebieskich w dość naiwny sposób, na oczach sędziego, złapał Alexa Tanque w polu karnym, prokurując jedenastkę. Według Dariusza Marca gdyby nie te dwie sytuacje, spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec zakończyłoby się zwycięstwem gdynian.