Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia wygrała z Chojniczanką w piłkarskich derbach Pomorza i awansowała na pozycję lidera rozgrywek Szymon Szadurski

Fortuna 1. Liga. Chojniczanka postawiła się dziś na Stadionie Miejskim w Gdyni faworyzowanej Arce, szczególnie w pierwszej części gry, jednak nie wystarczyło to gościom do wywalczenia choćby punktu. Ostatecznie to żółto-niebiescy triumfowali 2:1 (1:1) w piłkarskich derbach Pomorza, dzięki czemu objęli pozycję lidera tabeli. Pozostaną na niej co najmniej do jutra. Arkę wyprzedzić może Łódzki Klub Sportowy, jeśli wygra na wyjeździe z Resovią.