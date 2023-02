Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia wygrała w Sosnowcu! Dwie bramki i trzy punkty żółto-niebieskich

Arka Gdynia wygrała w Sosnowcu. 11.02.2023

W przypadku Arki Gdynia kibice zobaczyli w podstawowym składzie dwóch nowych zawodników. Hermes, trener żółto-niebieskich, zdecydował się desygnować do gry od pierwszego gwizdka sędziego Dawida Gojnego, pozyskanego w przerwie zimowej rozgrywek Fortuna 1. Ligi właśnie z Zagłębia Sosnowiec, a także Ołeksandra Azackiego.

Gdynianie byli faworytami dzisiejszego starcia, jednak w pierwszej połowie niewiele wskazywało, aby mogli łatwo uporać się z niżej notowanym przeciwnikiem. Co więcej, po nieco ponad pół godzinie gry mogli przegrywać, gdyż piłka po strzale Wojciecha Szumilasa zatrzymała się na poprzeczce bramki, strzeżonej przez Daniela Kajzera.

Do przerwy kibice na stadionie w Sosnowcu nie zobaczyli goli. Zmieniło się to dopiero w drugiej połowie, a jako pierwsi trafili gospodarze. Szymon Sobczak, pięć minut po wznowieniu gry wykorzystał zagranie Filipa Borowskiego, trafiając do siatki z najbliższej odległości.