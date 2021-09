Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia walczy o zwycięstwo z GKS-em Tychy! Relacja na żywo, składy, LIVE! [12.09.2021] red

Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia po dziesięciu dniach przerwy powraca do ligowych rozgrywek. Żółto-niebiescy dziś o godz. 12:40 podejmują u siebie GKS Tychy. Czy podopiecznym trenera Dariusza Marca uda się zrewanżować temu rywalowi za dwie porażki w Fortuna 1. Lidze w ubiegłym sezonie? Czy Maciej Rosołek po powrocie do Gdyni będzie kontynuował seryjne zdobywanie goli i trafi już w spotkaniu z rywalem z Górnego Śląska? Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo ze spotkania Arki Gdynia z GKS-em Tychy!