Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia w efektownym stylu ograła Widzewa Łódź! Trzy bramki żółto-niebieskich [18.08.2021] Szymon Szadurski

Fortuna 1. Liga. Po dobrym meczu piłkarze Arki Gdynia pokonali dziś 18.08.2021 u siebie 3:1 (1:1) Widzewa Łódź. Żółto-niebiescy szczególnie w drugiej połowie zaprezentowali się z dobrej strony, a po niektórych ich akcjach ręce same składały się do oklasków. Dla Widzewa Łódź jest to pierwsza strata punktów w nowym sezonie. Z kolei podopieczni trenera Dariusza Marca sięgnęli po inauguracyjny triumf na własnym stadionie.