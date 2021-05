Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia rozczarowała i zaledwie zremisowała z Widzewem Łódź. 23.05.2021

Do podstawowego składu Arki Gdynia powrócił Fabian Hiszpański, który w poprzednim spotkaniu przeciwko Sandecji pauzował za cztery żółte kartki. Na ławce rezerwowych zasiadł rekonwalescent Luis Valcarce.

Arka Gdynia od początku spotkania przejęła inicjatywę, jednak długo nic konkretnego z tego nie wynikało. Dopiero w 22 minucie meczu żółto-niebiescy zaprezentowali akcję, która ożywiła nieco kibiców. Juliusz Letniowski zagrał na skrzydło do Arkadiusza Kasperkiewicza, a dośrodkowanie wahadłowego gospodarzy dotarło w polu karnym do Christiana Alemana. Ekwadorczyk w dogodnej sytuacji złożył się do strzału głową, lecz fatalnie przestrzelił.