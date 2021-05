Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia rozbiła GKS Bełchatów! Żółto-niebiescy byli skuteczni w drugiej połowie. 8.05.2021

Gdynianie jako pierwsi doszli do w miarę dogodnej okazji. Po pięciu minutach gry Adam Deja dośrodkował z rzutu rożnego, a Adam Danch zatrudnił strzałem głową Daniela Niżnika . Choć doświadczony gracz żółto-niebieskich miał sporo miejsca i czasu, aby precyzyjnie przymierzyć, jego uderzenie było zbyt słabe.

Już akcję później ten sam zawodnik musiał natomiast interweniować we własnym polu karnym. Adam Danch przerwał groźny rajd i dośrodkowanie Dawida Flaszki, który łatwo poradził sobie w okolicach linii końcowej z Harisem Memicem.

W dalszej części gry nie było na boisku widać niestety, który zespół broni się przed spadkiem, a kto ma aspiracje do awansu do PKO BP Ekstraklasy. Dopiero w 26 minucie w dogodnej pozycji po dośrodkowaniu z rzutu rożnego uderzał Fabian Hiszpański. Piłka minęła jednak okienko bramki GKS-u Bełchatów. Minutę później z dość zaskakującej pozycji spróbował strzału Juliusz Letniowski. Jednak także i on przymierzył obok słupka.