Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia przegrała z Radomiakiem. Nadzieja na bezpośredni awans zgasła. 5.06.2021

W 16 minucie spotkania podopieczni trenera Dariusza Marca mieli najdogodniejszą w pierwszej połowie okazję, aby skierować piłkę do siatki i ucieszyć żółto-niebieskie trybuny. Po dośrodkowaniu w pole karne Artura Siemaszki piłka dotarła do Ł ukasza Wolsztyńskiego , stojącego kilka metrów przed bramką Radomiaka . Niestety były zawodnik Górnika Zabrze zbyt mocno przyjął sobie futbolówkę, umożliwiając tym samym Mateuszowi Kochalskiemu skuteczną interwencję.

Już po chwili po niefrasobliwym zachowaniu Luisa Valcarce to piłkarze Radomiaka sunęli z kontrą na bramkę Daniela Kajzera . Mieli liczebną przewagę, ostatecznie do strzału doszedł Damian Jakubik , ale bramkarz żółto-niebieskich był na posterunku.

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego Jarosława Przybyła z Kluczborka piłkarze obu drużyn zapowiadali walkę o zwycięstwo. Okazało się, że nie były to słowa rzucane na wiatr. Dość szybko, bo już po niespełna kwadransie gry, pod obiema bramkami zaczęło być gorąco. Jako pierwsi umiejętności Mateusza Kochalskiego , golkipera Radomiaka , sprawdzili arkowcy . Po dośrodkowaniu Luisa Valcarce i wycofaniu piłki przed pole karne przez Łukasza Wolsztyńskiego silnym i celnym strzałem popisał się Adam Deja . Bramkarz gości zmuszony został do sporego wysiłku, ale zdołał obronić to uderzenie.

Piłkarze Radomiaka niepokojąco często zaczęli jednak meldować się pod bramką Arki Gdynia, co zemściło się w 35 minucie spotkania. Po serii błędów w defensywie żółto-niebieskich i zbyt krótkim wybiciu piłki przez Arkadiusza Kasperkiewicza mocnym uderzeniem z linii pola karnego popisał się Damian Gąska. Futbolówka przełamała ręce interweniującego Daniela Kajzera i trafiła do siatki. Do przerwy już kolejnych goli nie było. Taki wynik oznaczał, że żółto-niebiescy muszą w drugiej połowie zacząć odrabiać straty, aby zachować jeszcze nadzieję na bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy.