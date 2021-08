Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia przegrała z Chrobrym Głogów. Fatalny początek sezonu w wykonaniu żółto-niebieskich [7.08.2021]

Wynik ten jest bardzo przykrą niespodzianką, gdyż gdynianie przystępowali do pojedynku przy ul. Olimpijskiej 5 ponownie w charakterze faworyta. Żółto-niebiescy muszą jak najszybciej obudzić się, zacząć w końcu grać skutecznie i wygrywać, gdyż w innym wypadku już na samym początku sezonu ograniczą do minimum możliwość upragnionego awansu do PKO BP Ekstraklasy.

W porównaniu do zremisowanego spotkania z Zagłębiem Sosnowiec trener Dariusz Marzec, szkoleniowiec Arki Gdynia, dokonał trzech zmian w podstawowym składzie drużyny. Mateusza Stępienia zastąpił Kacper Skóra, w miejsce Nestora Gordillo pojawił się na murawie Hubert Adamczyk, a Michała Bednarskiego, Adam Danch.

Takie roszady nie przyniosły jednak pozytywnych efektów. Żółto-niebiescy, mimo że osiągnęli przewagę, ponownie nie byli w stanie udokumentować jej trafieniem do siatki. Tymczasem w 28 minucie gry Chrobry Głogów wyszedł na prowadzenie. Po udanej kontrze Daniela Kajzera pokonał Mateusz Bochnak.