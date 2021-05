Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia podejmuje Resovię i chce zgarnąć trzy punkty. 14.05.2021

- Dwa, trzy tygodnie temu w kontekście bezpośredniego awansu do ekstraklasy już nas wszyscy przekreślili – mówi Dariusz Marzec. - Jednak my robimy swoje, bo mamy określony cel. Walka się jeszcze nie zakończyła i będzie trwać do końca. Jeszcze będzie się sporo działo. Dlatego musimy skupić się i zdobyć do końca sezonu jak najwięcej punktów. Nasze boisko się poprawiło. Będziemy mieli wkrótce dwunastego zawodnika w postaci kibiców. Jest też coraz mniej kontuzji. W takich okolicznościach trzeba zrobić wszystko, aby bezpośrednio awansować do ekstraklasy.