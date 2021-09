Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia jest faworytem w pojedynku z ligowym beniaminkiem [20.09.2021]

Żółto-niebiescy są faworytem pojedynku ze Skrą. Podopieczni trenera Dariusza Marca przystąpią do tego meczu po wyjazdowym zwycięstwie w ostatni czwartek w zaległym starciu na niełatwym terenie w Katowicach. Piłkarze Arki Gdynia, mimo że w meczu z GKS-em dwukrotnie przegrywali, zdołali odrobić straty i triumfować. Drugi już dublet w żółto-niebieskich barwach ustrzelił Olaf Kobacki. Dodatkowo Marcus da Silva pobił w Katowicach rekord w liczbie strzelonych bramek dla Arki Gdynia. Brazylijczyk trafił do siatki już w doliczonym czasie gry, ustalając wynik na 4:2 dla Arkowców. Była to jego 63 bramka w żółto-niebieskich barwach. Tym samym Marcus wyprzedził o jedno trafienie inną, klubową legendę, Stanisława Gadeckiego.