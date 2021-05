Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia dziś zagra z Sandencją. Trener i piłkarze są pod coraz większą presją. 19.05.2021

Zainteresowanie nabywaniem biletów dostępnych na jedną czwartą miejsc na stadionie miejskim na pojedynek z Sandecją było ogromne. Wejściówki szybko wyprzedały się w całości. Pokazuje to tylko, jak wielki jest głód wśród fanów żółto-niebieskich, aby po wielu miesiącach przerwy mieć sposobność obejrzenia na żywo swoich ulubieńców. Działacze klubowi postanowili w związku z tym uruchomić dodatkową sprzedaż biletów dla kibiców z Gdyni na sektor gości. Oznacza to, że na trybunach powinno zasiąść dziś około czterech tysięcy fanów.

Arka Gdynia przystąpi do pojedynku z Sandecją po pięciu ligowych zwycięstwach z rzędu. Co więcej, w dwóch ostatnich spotkaniach nie straciła gola. Poprawiająca się dyspozycja w defensywie cieszy Daniela Kajzera, bramkarza żółto-niebieskich. Podkreśla on, że jest to efekt stabilizacji kadrowej i ciężkiej pracy na treningach.