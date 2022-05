Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia awansem do ekstraklasy zakończy dziś rozgrywki na zapleczu elity? Mobilizacja wśród kibiców żółto-niebieskich

Jeśli wydarzenia w ostatniej kolejce potoczą się nie po myśli podopiecznych Ryszarda Tarasiewicza, to czekają ich baraże. Gdynianie będą mogli wówczas rozpocząć przygotowania do pojedynku z szóstą ekipą ligi, do którego dojdzie ewentualnie 26 maja na stadionie przy ul. Olimpijskiej 5. Potencjalnymi ich przeciwnikami będą w takim układzie Chrobry Głogów, właśnie Sandecja, Podbeskidzie Bielsko-Biała, lub Łódzki Klub Sportowy.

Aby uniknąć takiego, mniej korzystnego scenariusza, żółto-niebiescy muszą dziś nie tylko liczyć na siebie i uzyskać korzystny wynik w starciu z rywalem z Nowego Sącza, ale także wyczekiwać dobrych wieści ze stadionu w Łodzi. W równolegle rozgrywanym spotkaniu Widzew, wyprzedzający Arkę w tabeli o punkt, mierzył będzie się z Podbeskidziem. Jeśli łodzianie pokonają popularnych „Górali”, to bez względu na postawę Arki Gdynia w starciu z Sandecją zapewnią sobie jej kosztem awans do PKO BP Ekstraklasy i dołączą do Miedzi Legnica, już pewnej powrotu do elity.