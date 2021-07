Formoza Challenge Ustka 2021. Ponad 1100 śmiałków na starcie popularnego biegu z przeszkodami

Formoza Challenge Ustka 25.07.2021

- Bieg odbywa się pod hasłem "Nigdy nie zostawiamy swoich", co oznacza pomaganie sobie na trasie, wspieranie się w pokonywaniu przeszkód. Na trasie tego biegu jest ponad 75 przeszkód, zarówno tych naturalnych, jaki i zbudowanych siłami komandosów Formozy oraz organizatorów biegu. Są to różnego rodzaju ściany, multirigi, przedmioty do przenoszenia, zagadki mentalne. A wszystko po to, żeby urozmaicić wszystkim uczestnikom ten bieg - wylicza Aleksander Rosa, organizator zawodów Formoza Challenge.

Zapisy do tego wyzwania wciąż są możliwe. Na listach startowych znajduje się już ponad 1100 nazwisk, co jest rekordem w czteroletniej historii zawodów w Ustce.

- Do biegu można się jeszcze zapisać w biurze zawodów w sobotę od godziny 10.00 do godziny 20.00. Początek rywalizacji w niedzielę ,25 lipca od godziny 9.00. Zapraszamy serdecznie, aby przyjść, spróbować pokonać swoje słabości, poznać nowych, ciekawych ludzi na trasie, a także ukończyć zgodnie z hasłem "Nigdy nie zostawiamy swoich" - zachęca Aleksander Rosa.