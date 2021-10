Food hall zamiast Hali Targowej w Gdańsku? "Żadne decyzje nie zapadły"

Kupcy Dominikańscy, spółka, która jest właścicielem Gdańskiej Hali Targowej, w 2016 roku wystawiła obiekt na sprzedaż. Przez rok żadna oferta nie wpłynęła. Jak wygląda sytuacja obecnie? Według różnych informacji Halą Targową interesuje się właściciel łódzkiej Manufaktury. Jego plan miałby polegać na stworzeniu jak największej ilości barów i restauracji. Głos w sprawie zabrała prezes spółki Kupcy Dominikańscy, Krystyna Telepska-Ciągadlak, która część tych rewelacji stanowczo dementuje. - Na pewno nie jest to łódzka Manufaktura.

Jak odnosi się do powstania food hallów?

- Na pewno w przyszłym roku nic się nie zmieni. Faktycznie kilka lat temu udziałowcy podjęli taką uchwałę, że wyrażają chęć zbycia nieruchomości. Do chwili obecnej żadne decyzje nie zapadły. Nie ma żadnej konkretnej informacji. Ja na razie na ten temat nie chce się wypowiadać, dlatego, że nawet jeśli są prowadzone jakieś rozmowy handlowe, to nas obowiązuje tajemnica.Do ewentualnej sprzedaży jeszcze daleka droga.