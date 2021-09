Fontanna Neptuna rozbłysła złotą barwą. Gdańsk dołączył do akcji walki z rakiem u dzieci

Złotą barwą rozbłysła m.in. fontanna Neptuna, dźwig w stoczni, koło widokowe Amber Sky. Do akcji w całej Polsce dołączyły takie charakterystyczne obiekty jak m.in. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, katowicki Spodek, stadiony we Wrocławiu, Lublinie i Toruniu czy opera w Katowicach. W Gdańsku obiekty będą podświetlone od zmierzchu do świtu do 26 września