Foki z Helu potrzebują opiekunów. Fokarium poszukuje wolontariuszy | ZDJĘCIA

Poszukują wolontariuszy do fokarium w Helu

Wolontariusze są najbardziej potrzebni w sezonie rehabilitacji dzikich szczeniąt fok szarych, czyli od marca do maja i przyjmowani są do pracy na minimum dwa tygodnie. Ale nabór jest też prowadzony na tzw. wolontariat długoterminowy od czerwca do końca września.

- Jest to niepowtarzalna okazja, aby uczestniczyć w czynnej ochronie tego gatunku, zdobyć cenne doświadczenie w pracy z dzikimi zwierzętami, poznać ciekawych ludzi i przeżyć niezapomnianą przygodę - zachęca Katarzyna Kucharska, koordynatorka ds. wolontariatu.

Do obowiązków wolontariuszy należeć będzie m.in. asystowanie przy opiece nad dzikimi fokami przebywającymi na rehabilitacji.