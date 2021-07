Flora Tallin - Legia Warszawa 27.07.2021 r. Awans Legii! Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, RELACJA Paweł Stankiewicz

Fot. Szymon Starnawski

Flora Tallin - Legia Warszawa NA ŻYWO Legia Warszawa zagra we wtorek (27.07.2021) na wyjeździe z Florą Tallin w rewanżowym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać mecz Flora Tallin - Legia Warszawa w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online! Legia wygrała w Tallinie z Florą 1:0, a ponieważ zwyciężyła u siebie 3:1 to awansowała do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów, w której zmierzy się z Dinamem Zagrzeb. Nawet jeśli mistrzowie Polski przegrają, to mają już pewny występ w fazie grupowej Ligi Konferencji.