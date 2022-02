Flavio Paixao, piłkarz Lechii Gdańsk: Chcemy dominować i wygrywać u siebie i na wyjeździe. Trzeba być głodnym zwycięstw

Bohaterem kluczowej akcji był Filip Koperski, który strzelił zwycięskiego gola. Udział miał też Flavio Paixao, bo to po jego zagraniu głową futbolówka trafiła pod nogi Koperskiego.

- To dla Filipa super mecz i duże wydarzenie, jak jest młody i strzela bramkę. Musi cały czas uczyć się futbolu i spokojnie robić krok po kroku do przodu. Satysfakcją dla mnie nie jest podanie do Koperskiego tylko wygrany mecz 1:0. Jak jest trudny mecz i zostaje kilka minut do końca, a może skończyć się wygraną w jedną albo drugą stronę, to najważniejsze, że my strzeliliśmy tego gola i zdobyliśmy trzy punkty - powiedział kapitan Lechii.

