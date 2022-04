Flavio Paixao jest legendą i przeszedł do historii Lechii Gdańsk. Tak świętował rekordy po wygranym meczu z Wartą Poznań ZDJĘCIA Paweł Stankiewicz

Flavio Paixao był bohaterem meczu Lechii Gdańsk z Wartą Poznań. Jego gole dały zwycięstwo biało-zielonym, a on sam strzelił tysięczną bramkę dla biało-zielonych w historii występów w krajowej elicie oraz swojego setnego gola na boiskach PKO Ekstraklasy. Uczynił to jako pierwszy obcokrajowiec. Zobaczcie jak Flavio Paixao świętował rekordy z kolegami z Lechii. Zapraszamy do oglądania.