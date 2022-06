Fląder Festiwal 2022 w Gdańsku Brzeźnie zbliża się wielkimi krokami. Kiedy zagrają muzycy? Jacy artyści wystąpią? Poznajcie szczegóły

Fląder Festiwal: gdzie się odbywa? Kto dotąd występował?

Fląder Festiwal na dobre wpisał się w kalendarz wydarzeń w Trójmieście. Odbywa się corocznie w czerwcu, w klimatycznej lokalizacji - na plaży w Brzeźnie. To właśnie tam występują artyści, którzy reprezentują różne style muzyczne: od rocka, poprzez blues, folk, jazz oraz muzykę elektroniczną.

Festiwal łączy wiele muzycznych gatunków, wypełnia zapotrzebowanie wielu słuchaczy w różnym wieku ze względu na różnorodność stylów i doświadczenie występujących artystów. A to, że odbywa się na plaży, jest jego niewątpliwym atutem - podkreślają organizatorzy.

Zobacz także:Open'er Festival 2022: kto wystąpi? Jakie gwiazdy? Bilety, czy są dostępne? Ile kosztują? Gdzie można je kupić?

Do tej pory odbyło się osiemnaście edycji festiwalu. Przed trójmiejską publicznością zaprezentowali się już m.in. Lao Che, Dezerter, Armia, Pink Freud, Wojtek Mazolewski, Organek, Lomi Lomi, Jacek Kulesza Tro, Darmozjady, Lutownica, Pchełki, Babu Król, The Pau, Żurawie, Rycerzyki, Mona Polaski, Amba, Tentent, Byty, Eirth, The Black Tapes, The Pau, Father Kong, Jacek Kulesza, Pchełki, Szelest Spadających Papierków, Karol Schwarz All Stars, 3 Moon Boys.