Fląder Festiwal 2021: ponad 20 zespołów wystąpiło na plaży w Gdańsku. Zobacz zdjęcia

Dla licznie zgromadzonej publiki zagrały m.in. projekty i zespoły KONKRETbanda, Over The Under, , Tides From Nebula, Dance Like Dynamite, Ugory, Tentent, 19 Wiosen, Żurawie, Byty i wiele innych formacji. Wstęp na wydarzenie był wolny. a każdy koncertowy dzień kończył się potańcówką.

Muzyce towarzyszyły stoiska instytucji ekologicznych wspierających działania na rzecz poprawy ekosystemu, oczyszczania Bałtyku z zanieczyszczeń i ograniczenia wprowadzania substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego. M.in. Fundacji Mare, której misją jest ochrona ekosystemów morskich, przygotuje wystawę fotograficzną dedykowaną najważniejszym problemom Bałtyku, w tym niebezpiecznymi wrakami zalegającymi na dnie morza. Zaprezentowany został również projekt badawczy FanpLESStic-sea obejmujący działania, których celem jest zmniejszenie ilości mikroplastików odprowadzanych do wód Morza Bałtyckiego oraz eliminowanie ich potencjalnych źródeł.