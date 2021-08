Fląder Festiwal 2021. Ponad 20 zespołów wystąpiło na plaży w Gdańsku Brzeźnie. Zobacz zdjęcia

Fląder Festiwal 2021 za nami. Wystąpiło ponad 20 zespołów

Dla licznie zgromadzonej publiki zagrały m.in. projekty i zespoły: KONKRETbanda, Over The Under, Tides From Nebula, Dance Like Dynamite, Ugory, Tentent, 19 Wiosen, Żurawie, Byty i wiele innych formacji. Wstęp na wydarzenie był wolny, a każdy koncertowy dzień kończył się potańcówką.