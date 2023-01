Firmy wolą zwolnić tempo pracy niż zwolnić załogę. Przynajmniej na razie

Czy w tym roku należy spodziewać się dużych zwolnień? Mamy wysoką inflację, niektórzy przedsiębiorcy mogą chcieć ciąć koszty...

Nie odnotowaliśmy żadnych dużych zwolnień wśród przedsiębiorców Pomorza, ani też wśród innych naszych klientów. Nie ma też zapowiedzi, że takie zwolnienia są planowane. Obecnie wszyscy przedsiębiorcy funkcjonują siłą rozpędu gospodarczego z lat poprzednich i jeszcze dzisiaj działają bez większych zmian. Przedsiębiorcy mieli pełną świadomość galopującej inflacji i w sposób zbalansowany pozyskali oczekiwaną liczbę pracowników, w ten sposób zapewniali sobie ciągłość funkcjonowania. Przed świętami, jak co roku, był widoczny ruch w zakresie zatrudniania w usługach handlowych oraz w branży logistycznej, jak również w dużych sieciach dyskontowych. Tutaj nastąpił wzrost zapotrzebowania na pracowników tymczasowych, aczkolwiek jest to krótki okres zatrudnienia i już w na początku roku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia w tych branżach. Generalnie jednak przedsiębiorcy są bardziej zainteresowani zwolnieniem tempa produkcji niż wypuszczeniem na rynek wykwalifikowanych pracowników. Pozyskanie kandydata, wdrożenie go do pracy, to duży koszt dla przedsiębiorcy. Dlatego najczęściej wolą oni trochę bardziej zwolnić tempo pracy, niż zwolnić załogę, i to tym bardziej że stopa bezrobocia nie jest wysoka. Firmy mądrze podeszły do obecnej sytuacji gospodarczej, niektóre ograniczyły produkcję do takiego stopnia, by przetrwać, ale też by nie musieć zwalniać.