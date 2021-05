Firma Gawin Jarosław Gawin zbuduje nowy zakład produkcyjny w miejscowości Udorpie

Rząd odpowiada w sprawie apeli Koalicji Nadmorskiej: Zimą turystyka koncentruje się w gminach górskich, a nie nadmorskich

Zapytaliśmy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, czy rozważa wsparcie gmin nadmorskich w takim samym zakresie, w jakim pomoc otrzymają górskie samorządy. Przypomnijmy, że Koalicja Nadmorska od tygodni apeluje do rządu, by równo traktował wszystkie samorządy w Polsce. Apele, jak twierdzą przedstawiciele gmin, pozostają bez odpowiedzi ze strony rządu. Ministerstwo przesłało odpowiedź do naszej redakcji. Resort tłumaczy, że, przygotowując program pomocy, kierował się analizą ruchu turystycznego.