Firma ALLCON wprowadza się do centrum Gdyni. Nowy biurowiec koło Urzędu Miasta OPRAC.: Łukasz Kamasz

Officer to nowy biurowiec wybudowany na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej, Władysława IV oraz alei Piłsudskiego. W lutym do budynku wprowadzi się blisko dwustu pracowników Grupy ALLCON. Na parterze kompleksu powstać mają z kolei lokale gastronomiczne. Widzicie nawiązania do gdyńskiego modernizmu?