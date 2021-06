Fiolka z promieniotwórczym radem na wysypisku śmieci w Łężycach! Skąd się tam wzięła?

W tym przypadku chodziło o szklaną fiolkę z promieniotwórczym radem. Jak trafiła do śmieciarki? Tego nie wiadomo.

- Trudno powiedzieć. Podejrzewamy, że ktoś miał ją w domu i po prostu wyrzucił do śmieci - uważa rzecznik. - Takich odpadów nie powinniśmy mieć w domu. Ale jeżeli znajdziemy, to najlepiej zgłosić taką informację do nas lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów. Nam łatwiej znaleźć miejsce, gdzie taki odpad powinien trafić - tłumaczy Marcin Paszkiewicz.