Finansowy raport Deloitte'a: Arka Gdynia na podium obok Widzewa Łódź i Miedzi Legnica. Potwierdzenia tego zabrakło jednak na boisku

Raport finansowy klubów 1 Ligi za rok 2020

Nie wpływy z praw telewizyjnych, a komercyjne przychody są głównym źródłem utrzymania klubów występujących w 1 Lidze. Ta struktura nie zmienia się od lat i wspomniane przychody sponsorskie odpowiadają za 73 procent wpływów ogółem. Na drugim miejscu są wpływy z transmisji i premii za start w rozgrywkach krajowych (19 procent), a na ostatnim, na poziomie 8 procent udziału, pozostały przychody z organizacji dnia meczowego.

Raport Deloitte'a nie obejmuje Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, który to klub nie przekazał audytorom dokumentacji finansowej. Łączne przychody wszystkich pozostałych klubów wyniosły 128,3 mln złotych (bez uwzględnienia transferów). – W porównaniu z poprzednią edycją badania to imponujący wzrost o 37,2 mln zł, czyli o 29 proc. Biorąc pod uwagę fakt, że cały sezon 2020/21 rozgrywany był w czasie trwania pandemii, wynik wszystkich zespołów trzeba uznać za rewelacyjny. Co więcej, pierwsza piątka w rankingu wypracowała ponad połowę całej kwoty. Kluby 1 Ligi pobiły rekord przychodów, drugi raz przekraczając barierę 100 mln zł. Ostatni raz udało się to osiągnąć w 2017 roku, kiedy to liga wypracowała wynik 106,6 mln zł - mówi Przemysław Zawadzki, partner, lider Sport Business Group w Deloitte.