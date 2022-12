Finanse, relacje, technologia, postanowienia. Czyli jeszcze w starym, ale już o nowym roku!

Jeszcze w starym, ale już o nowym roku!

Podstawą skutecznych działań jest założenie realistycznych celów. W jednym z badań 35 procent uczestników, którzy nie spełnili swoich postanowień noworocznych, stwierdziło, że ich cele od początku były nie do spełnienia, 1 na 10 osób, stwierdziła, że podjęła zbyt wiele zobowiązań. To sygnał świadczący o tym, że najważniejszym elementem w spełnieniu marzeń są przemyślane założenia całego przedsięwzięcia. Skorzystaj więc ze wszystkim znanej metody biznesowej SMART. Zadbaj o to, aby postanowienia były: konkretne, mierzalne, ambitne oraz możliwe do osiągnięcia w konkretnym czasie. Podziel działania na mniejsze: dzienne, tygodniowe, miesięczne. Rewolucja technologiczna spowodowała, że korzystając z aplikacji i akcesoriów, możemy w znaczny sposób ułatwić sobie osiąganie przez nas celów. W 2023 warto skupić się na kilku najważniejszych z nich.