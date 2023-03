Finanse publiczne w inwestycjach Gdańska i Sopotu. Konferencja radnych PIS dotycząca dofinansowania regionu

Szanowni Państwo, stabilne finanse budżetu państwa (dochody) to 550 miliardów przeznaczone na inwestycje. Możemy również zaciągać kredyty, co sprawia, że możemy spokojnie budować drogi, dofinansowywać szkoły, sprawy socjalnie, mieszkalnictwo, to są pieniądze, których do tej pory budżet państwa nigdy nie widział - rozpoczął spotkanie radny Kazimierz Koralewski.