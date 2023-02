Finał programu "Girls Do Engineering" w Gdańsku. Czas dla kobiet w branży ICT

Amazon Development Center Poland i Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog obalają genderowe mity w branży ICT

Po raz trzeci Amazon Development Center Poland (ADCP) tym razem ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog otworzył kobietom drzwi do technologicznego świata. 23 lutego 2023 roku w Centrum naukowo-badawczym ADCP w Gdańsku odbyła się gala finałowa, podczas której podsumowano osiągnięcia laureatek programu "Girls Do Engineering". Dlaczego Amazon zachęca kobiety do zawodowego rozwoju w branży ICT? Inicjatorka programu, Ewa Kolczyk z ADCP podkreśliła, że kobiety stanowią połowę społeczeństwa i przed tą połową Amazon chce otwierać możliwości rozwoju w branży, która jest przyszłościowa. Łącznie w trzech edycjach programu uczestniczyły już 42 uczennice trójmiejskich szkół średnich.