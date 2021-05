Finał Ligi Europy w Gdańsku. Puchar Ligi Europy stanął na Moście Zielonym. Z kopią można robić sobie zdjęcia [galeria]

Trzymetrowa wierna kopia Pucharu Ligi Europy będzie stać na Moście Zielonym w Gdańsku do czwartku, 27 maja, do godziny 10. Kibice mogą zobaczyć jak wygląda to trofeum i zrobić sobie z nim zdjęcia.

Średnica makiety w jego dolnej części to 120 cm, natomiast jego górna krawędź, w najszerszym miejscu ma aż 125 cm. Na podstawie znajduje się logo gdańskiego Finału Ligi Europy. Puchar niesamowicie będzie prezentować się po zmroku, ponieważ będzie podświetlany.