Finał Ligi Europy w Gdańsku. Manchester United - Villarreal CF. Angielsko-hiszpański pojedynek o cenne trofeum rozgrywek UEFA

Manchester United i Villarreal CF w finale Ligi Europy 2021

Hiszpański Villarreal po raz pierwszy w historii przebił się przez poziom półfinałów w Lidze Europy (wcześniejszy Puchar UEFA). Na tym etapie, tuż przed finałami, zatrzymywał się w sezonach 2003/04, 2010/11 i 2015/16. Pod wodzą Unaia Emery'ego nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Hiszpański szkoleniowiec to ekspert od zdobywania piłkarskich szczytów. To on doprowadził Sevilla FC do trzech triumfów w Lidze Europy (2013/14, 2014/15, 2015/16) i to on doszedł z Arsenalem do finału tych rozgrywek w sezonie 2018/19 (Kanonierzy ulegli wtedy w Baku 1:4 Chelsea).

- Cieszymy się po ograniu w półfinale Arsenalu i zaczynamy już przygotowania do meczu z Manchesterem United. Zasłużyliśmy, żeby zagrać w tym finale. Zastawiamy się na pokazanie naszego najlepszego futbolu, co pozwoli nam walczyć z Manchesterem o tytuł - mówi Unai Emery.