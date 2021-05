Finał Ligi Europy w Gdańsku - jak dojechać na stadion, jak z niego wrócić oraz jakie będą zmiany w organizacji komunikacji miejskiej?

W środę, 26.05.2021 r. o godz. 21.00 na Polsat Plus Arena Gdańsk rozegrany zostanie mecz finałowy Ligi Europy. W związku ze spotkaniem zmieni się organizacja ruchu wokół stadionu, w rejonie lotniska oraz Śródmieścia Gdańska. Uruchomione zostaną też specjalne kursy autobusowe i tramwajowe, dzięki którym kibice będą mogli bezpiecznie dotrzeć na bursztynowy stadion.

Zgodnie z wytycznymi, ogłoszonymi przez rząd, na trybunach będzie mogło być zajęte 25 proc. miejsc. Oznacza to, że na żywo, mecz będzie mogło oglądać 9,5 tys. kibiców - w tym po 2 tys. z obu klubów. Finał Ligi Europy w Gdańsku. Wahadłowe linie oraz darmowe przejazdy koleją Bramy stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk zostaną otwarte o godz. 18. Docelowy transport na mecz rozpocznie się o godz. 17.30. Zorganizowani kibice, którzy wcześniej dostali się do Śródmieścia autobusami wahadłowymi, wrócą na stadion Polsat Plus Arena Gdańsk w ten sam sposób. Natomiast dla pozostałych, będzie uruchomiona linia tramwajowa T60. CZYTAJ TAKŻE: Gdańsk żyje finałem Ligi Europy. W środę przylecą kibice z Anglii i Hiszpanii. Puchar dla Villarrealu czy Manchesteru United? [zdjęcia]

Tramwaj ten będzie kursować z przystanku Brama Wyżynna, zatrzymując się tylko na przystanku Dworzec Główny, dojeżdżać będzie bezpośrednio na przystanek Stadion. Dodatkowo w dniu meczu, od godz. 18 z Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy będzie kursować autobus linii Airport Express. Dzięki temu połączeniu, wszyscy ci, którzy przylecą do Gdańska na krótko przed meczem, będą mogli sprawnie dostać się bezpośrednio na stadion Polsat Plus Arena Gdańsk. Po meczu ponownie kursować będą linie wahadłowe do centrum, tramwaj T60 oraz linia Airport Express, którą będzie można dojechać na gdańskie lotnisko. Dla kibiców, którzy w okolicach stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk będą oczekiwać na swoje połączenie, przygotowany będzie catering oraz toalety.

Dodatkowo przez dwa dni, od 25 do 27 maja, na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu wszyscy wolontariusze, kibice oraz służby medyczne i akredytowani na mecz dziennikarze będą mogli jeździć się za darmo pociągami Polregio i Szybkiej Kolei Miejskiej. Oferta obowiązuje pomiędzy stacjami Gdańsk Lipce i Gdynia Cisowa. Chodzi zarówno o podstawową trasę SKM, jak i linię Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Do darmowych przejazdów upoważniać będzie bilet na mecz w formie elektronicznej lub papierowej.

Finał Ligi Europy w Gdańsku. Zmiany w organizacji ruchu Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą w dzień meczu (26.05.). Od godzin porannych w rejonie lotniska wyłączony zostanie jeden z pasów ruchu w relacji do portu lotniczego. Zostanie on przeznaczony na parking dla autobusów, które dowiozą kibiców drużyn Villareal oraz Manchesteru United do ich punktów zbiórki wyznaczonych przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.

CZYTAJ TAKŻE: Manchester United w Gdańsku! W środę zagra z Villarrealem o zwycięstwo w Lidze Europy. Zdjęcia z przylotu i powitania przez fanów [galeria] - Ul. Marynarki Polskiej - zmiany polegać będą na zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu ul. Marynarki Polskiej po obu stronach ronda. Na wyłączonych z ruchu pasach wyznaczone zostaną miejsca postojowe: dla samochodów osobowych – od ul. Żaglowej do ul. Reja, dla autobusów czarterowych kibiców Manchesteru United – od ronda do ul. Wyzwolenia, dla taksówek – rejon stacji paliw przy skrzyżowania ul. Marynarki Polskiej z ul. Żaglową,

- Ul. Żaglowa i ul. Pokoleń Lechii Gdańsk - od godzin porannych do godz. 16 - zamknięcie ul. Pokoleń Lechii Gdańsk i Żaglowej na odcinku do wyjazdu z Urzędu Skarbowego, od godz. 16 – zamknięcie ul. Pokoleń Lechii Gdańsk i Żaglowej na całej długości (wjazd na ul. Żaglową i ul. Pokoleń Lechii Gdańsk zapewniony zostanie dla personelu szpitala tymczasowego w Amber Expo oraz dla osób posiadających uprawniające wjazdówki. Osoby udające się do punktu szczepień w Amber Expo prosimy o pozostawienie samochodów na tymczasowych parkingach na ul. Marynarki Polskiej),

- Ul. Uczniowska - zostanie zamknięta na odcinku od tzw. ul. Nowej Gdańskiej (łącznik z al. Płażyńskiego) do ul. Starowiejskiej.

Finał Ligi Europy w Gdańsku. Miejsca postojowe w rejonie stadionu W okolicach stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk kibice oprócz miejsc postojowych na ul. Marynarki Polskiej będą mogli skorzystać z parkingów przy ul. Czarny Dwór, przy al. Hallera (w rejonie skrzyżowania z ul. Dworską). - zmiany w organizacji ruchu dotyczyć będą także ul. Długie Ogrody oraz Bogusławskiego w Śródmieściu. W tych miejscach znajdują się przystanki dla kibiców drużyn Manchesteru United oraz Villareal. Stamtąd kibice tych zespołów będą dowożeni na stadion Polsat Plus Arena Gdańsk,

- ul. Długie ogrody zostanie zamknięta dla ruchu od wtorku, od godz. 22 na cały dzień meczowy. Otwarte pozostaną wjazd od skrzyżowania z ul. Elbląską i ul. Siennicką oraz wyjazd z ul. Długie Ogrody na ul. Łąkową. Objazd poprowadzony będzie do ulic Św. Barbary oraz Szafarnia. Ulice Długa Grobla, Seredyńskiego, Krowoderska, Św. Barbary, Szafarnia, Łąkowa oraz Szopy będą ulicami bez przejazdu. W czasie zamknięcia ul. Długie Ogrody możliwy będzie tylko wyjazd pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych,

- w dniu meczu, na ul. Bogusławskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Zbytki do ul. Okopowej. Na ul. Bogusławskiego wprowadzone zostanie ograniczenie w parkowaniu pojazdów,

- dodatkowo na ul. Podwale Przedmiejskie na odcinku od ul. Słodowników do ul. Zbytki wyznaczone zostaną miejsca postojowe dla pojazdów ZTM obsługujących kibiców Villarreal. Autokary będą mogły zawracać na skrzyżowaniu z ul. Chmielną,

Gdańsk wita kibiców - Większość kibiców, zarówno Manchester Utd. jak i Villarreal przyleci do Gdańska w dniu meczu. Jest natomiast ok. 400-osobowa grupa kibiców Villarreal, która przybędzie do naszego miasta już dzień wcześniej – wyjaśnia Zbigniew Weinar, koordynator przygotowań Miasta Gdańska do Finału Ligii Europy. – Ci, którzy lotami czarterowymi przylecą w dniu meczowym będą odprawiani w dwóch terminalach: Kibice Villarreal w starym terminalu pierwszym, a Manchester Utd. w drugim. Zgodnie z zasadą, którą wprowadziła UFEA, loty czarterowe muszą być powiązane z wyczarterowanymi autokarami. W związku z tym, pod terminalem nr 1 podstawione będą autokary dla kibiców Villarreal, zaś na pętli autobusowej specjalne autokary czekać będą na kibiców angielskich. Autobusy zawiozą kibiców obu drużyn bezpośrednio na Polsat Plus Arena Gdańsk – dodaje Zbigniew Weinar.