Finał Ligi Europy. Villareal wygrywa z Manchesterem United na stadionie w Gdańsku!

Villarreal - Manchester United w Gdańsku. Villarreal wygrał 26 maja 2021 roku z Manchesterem United w finale Ligi Europy. Mecz rozegrany został na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.

W środę wieczorem z ulic miasta święto przeniosło się na stadion, gdzie zaczęły się prawdziwe piłkarskie emocje w decydującej walce o zwycięstwo w Lidze Europy.Zastanawiano się przed meczem, kto może być gwiazdą tego finału i najczęściej padały nazwiska Bruno Fernandesa, Marcusa Rashforda albo Paulo Pogby, ale żaden z tych piłkarzy specjalnie nie błyszczał.I choć piłkarze Żółtej Łodzi Podwodnej częściej byli we własnym polu karnym, to ich defensywa w żadnym razie nie była rozpaczliwa. Drużyna była bardzo dobrze zorganizowana i tak naprawdę Czerwone Diabły nie stworzyły sobie żadnej sytuacji, po której mogliby strzelić gola. To z pewnością było spore rozczarowanie dla kibiców, bo przecież to Manchester United był faworytem tego spotkania.W 29 minucie z rzutu wolnego dośrodkował w pole karne Dani Parejo, a wbiegający Gerard Moreno Victora Lindelofa i strzelił gola dla hiszpańskiego zespołu. Zdecydowanie w tej sytuacji nie popisał się szwedzki obrońca, przeciwko któremu będą walczyć reprezentanci Polski w meczu grupowym na EURO 2020. Zaskoczenie po pierwszej połowie? Na pewno, ale Villarreal pokazał już w tej edycji Ligi Europy, że gra konsekwentnie i skutecznie, a w półfinale wyeliminował inny angielski zespół, Arsenal.