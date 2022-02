Filmy gangsterskie na HBO GO. Najlepsze filmy o mafii na HBO 2022

Filmy gangsterskie na HBO GO

Nie jest tajemnicą, że uwielbiamy oglądać filmy o przestępcach i mafiosach. Już w latach 30. widzowie kibicowali "temu złemu" podczas jego walki z prohibicją.

Druga połowa wieku również minęła pod znakiem fascynacji kinem gangsterskim. W latach 70. powstał pierwszy "Ojciec Chrzestny", a lata 90. rozpoczęła premiera kultowych "Chłopców z ferajny".

Dziś, w dobie kanałów streamingowych, jest w czym wybierać. Na platformach takich jak Netflix, Amazon i HBO GO możecie znaleźć dziesiątki filmów, dzięki którym lepiej poznacie gangsterskie życie. To zarówno produkcje sprzed kilku lat, jak i te klasyczne sprzed kilku dekad.

