Film o Ani Przybylskiej "Ania": zwiastun trafił do sieci. Kadry poruszyły sieć. Kiedy film trafi do kin? Data premiery coraz bliżej

Film o Annie Przybylskiej: "Ania"

O tym, że powstanie film o Annie Przybylskiej, mówiło się od dawna. Chociaż początkowo pojawiały się pogłoski o tym, że będzie to fabuła, postawiono na dokument. Za jego realizację zabrali się Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski. To oni zaprosili do współpracy rodzinę i bliskich aktorce.

Film przedpremierowo został zaprezentowany podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tam, razem z uczestnikami, z widzami obejrzała go m.in. rodzina Ani Przybylskiej, w tym jej mama, Krystyna. Podkreśliła, że produkcja może być cenną lekcją dla wszystkich, którzy ją obejrzą.