Film "Ania" robi furorę w kinach. Ile osób już go obejrzało? Wyniki robią wrażenie. To trzeci najchętniej oglądany polski film w tym roku!

Film "Ania": wyniki oglądalności. Ile osób zobaczyło produkcję?

Anna Przybylska wróciła do kin w produkcji "Ania". To wyjątkowy film dokumentalny autorstwa Michała Bandurskiego i Krystiana Kuczkowskiego. Tworzą go archiwalne nagrania, a także wspomnienia osób związanych z aktorką. Swoimi wspomnieniami podzielili się m.in. Jarosław Bieniuk, Oliwia Bieniuk, Andrzej Piaseczny, Kasia Bujakiewicz oraz Anna Dereszowska.