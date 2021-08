Filip Zaborowski i Karolina Szalast wygrali III wyścig pływacki dookoła mola w Sopocie ZDJĘCIA

Wyścig pływacki dookoła mola Sopot 21.08.2021

- Dzisiaj ja byłem najszybszy, a w poprzedniej edycji to Szymon Kapała był pierwszy. Rewanż więc zaliczony i na pewno nie będzie to nasza ostatnia rywalizacja. I fajnie. To młody zawodnik, chociaż ja jakimś staruszkiem nie jestem. 27 lat w porównaniu do 18-latka, to już się to czuje. Jestem zadowolony z tego występu. Wystartowałem w drugiej fali. Taki miałem pomysł, żeby wystartować z tyłu i gonić. Wiedziałem, że jak się zrównamy, to nie dam się wyprzedzić - powiedział nam na mecie zawodów Filip Zaborowski, zawodnik MKP Szczecin.

Pochodzący z Sopotu pływak przyznaje, że bardzo lubi rywalizować na otwartych wodach Zatoki Gdańskiej wokół mola.

- Wyścig wokół mola jest jednym z moich ulubionych. Możliwość przepłynięcia ikony sopockiej jest dla mnie olbrzymim zaszczytem jako sopocianina. Startuję tutaj już dobre ponad 10 lat. Parę edycji już wygrałem - dodaje z uśmiechem Zaborowski.