"Filip" to film międzynarodowy. Victor Meutelet o pracy z polskimi twórcami. Woli kino polskie czy francuskie? [WIDEO i NAPISY]

"Filip" to film międzynarodowy. Premiera 3.03.2023

W "Filipie" nie znajdziecie gloryfikacji wojny, patriotyzmu ani bohaterstwa. Główne postaci filmu to obywatele Włoch, Francji, Holandii i kilku innych państw, Reżyser postanowił zaangażować do projektu aktorów pochodzących z tych właśnie krajów. Jest to więc film w stu procentach autentyczny, choć momentami lekko surrealistyczny.

Porozmawialiśmy z francuskim aktorem, Victorem Meutelet, który wcielił się w rolę przyjaciela tytułowego Filipa - Pierre'a.

Porozmawialiśmy o tym, jak interpretowany jest temat II wojny światowej we Francji, w jakiej konwencji kręcone są filmy wojenne oraz o tym, jak pracowało mu się z polską ekipą. Zobaczcie wywiad wideo!