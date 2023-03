"Filip" film od 3 marca w kinach. Eryk Kulm Jr zdradza szczegóły pracy na planie. Jak tworzy się rolę tytułową? [WIDEO]

"Filip" to film wojenny, ale nie o wojnie. To historia człowieka, który podjął decyzję o opuszczeniu kraju w okolicznościach zagrożenia. Produkcja jest oparta na powieści Filipa Tyrmanda o tym samym tytule.

Reżyser, Michał Kwieciński przyznaje:

Od lat marzyłem, aby zrealizować "Filipa". Potem pojawił się aktor, który jeszcze bardziej mnie do tego zmobilizował. Tematyka od zawsze mnie intrygowała. Wcześniej zrobiłem już film "Jutro idziemy do kina".

"Filip" jest jednocześnie magiczny i realistyczny. Pokazuje prawdziwego człowieka lekko surrealistycznym okiem.

Pomyślałem o sobie, co by było, gdybym znalazł się w takiej sytuacji - tłumaczy Kwieciński - "Filip" ostatecznie nie jest antybohaterem. To człowiek, który znalazł się po prostu w trudnej sytuacji i zachowuje się tak, jak 90 procent społeczeństwa zrobiłoby na jego miejscu.