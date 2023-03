Festiwal Roślin w Gdańsku 25 i 26 marca 2023 roku. Wielki market roślin w supercenach

Podczas festiwalu będą dostępne nie tylko rośliny doniczkowe, ale również rośliny prosto z hodowli. Zielone dekoracje będzie można kupić od 5 zł.

- Jak co edycję szykujemy piękne, nowe gatunki roślin, rozszerzając nasz i tak już bogaty asortyment o te, których wcześniej nie było. No i oczywiście... oprócz tych najpopularniejszych, znajdziecie też dział roślin kolekcjonerskich, których ceny staramy się, aby były bezkonkurencyjnie niskie (co w poprzednim sezonie udowodniliśmy chyba wszystkim) - czytamy opis organizatora imprezy, czyli roślinnego marketu z zielonymi roślinami doniczkowymi "Festiwal Roślin". - Jakość roślin dostarczanych na Festiwal jest wyższa niż w marketach, ponieważ przyjeżdżają one prosto z hodowli, dlatego Festiwal Roślin to idealne miejsce dla osób, które chcą wzbogacić swoje wnętrza o zielone dodatki.