Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Brzęczkiem, autorem „Sekretów gdyńskich kamienic”

- „Sekrety gdyńskich kamienic” to tylko pretekst do tego, żeby pokazać losy ludzi w nich zamieszkałych - mówił podczas spotkania Arkadiusz Brzęczek. - Pisałem te książki, z myślą, że będą one wskazówką dla moich czytelników. W kilku „Sekretach” umieściłem historię prawie 250 kamienic. Po kolei wchodziłem do każdej kamienicy i szukałem kogoś, kto coś na jej temat wie. Z tego właśnie wyszło kilkaset rozdziałów w moich książkach. Bardzo chciałbym podziękować „Dziennikowi Bałtyckiemu” i wydawnictwu Polska Press z którym współpracuję. Bardzo mnie wspierali. Pisząc o Gdyni wiedziałem, że wiele rzeczy przemija, ale Gdynia nigdy.