Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: kreacje gwiazd. Te stylizacje przeszły do historii. Galeria zdjęć

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: kreacje gwiazd

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to wydarzenie o wieloletniej tradycji. Jest jedną z najstarszych imprez filmowych w Europie, która promuje rodzimą kinematografię. Wydarzenie odbywa się od 1974 r. Do 1986 r. miało ono miejsce w Gdańsku, potem przeniesiono je do Gdyni. Centrum festiwalowym stał się Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej.

Na program festiwalu składają się trzy sekcje konkursowe – Konkurs Główny, Konkurs Filmów Krótkometrażowych i Konkurs Filmów Mikrobudżetowych – oraz liczne sekcje pozakonkursowe i wydarzenia towarzyszące.