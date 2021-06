Festiwal Biegów Polski Północnej we Wdzydzach. 4-6.06.2021 r. Sportowe emocje i dużo dobrej zabawy! Zobacz zdjęcia

Festiwal Biegów Polski Północnej we Wdzydzach wystartował!

V Festiwal Biegów Polski Północnej we Wdzydzach rozpoczął się w piątek, 4.06.2021 r. i potrwa do niedzieli, 6.06.2021 r. Impreza ta gromadzi nie tylko miłośników biegania, ale także jazdy na rowerze i Nordic Walking. Uczestnicy, przybywając do Wdzydz, w doskonałych humorach rozpoczęli sportową rywalizację. Festiwal to jednak przede wszystkim okazja do sprawdzenia swoich sił i wytrzymałości, a także -do promocji urokliwych terenów oraz kultury gminy Kościerzyna.