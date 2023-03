Festival Malbork jednak nie w tym roku. Jest decyzja organizatorów. Impreza z muzyką elektroniczną miała odbyć się w sąsiedztwie zamku.

Festival Malbork się nie odbędzie

Miały to być narodziny nowej cyklicznej imprezy, która odbywałaby się w Malborku pod koniec lata. Festival Malbork to przedsięwzięcie komercyjne, realizowane przez firmę z Niemiec z Polakami w składzie, która planowała w ostatni weekend sierpnia ściągnąć do miasta około 15 tysięcy fanów techno i innych odmian muzyki elektronicznej. W planach miały być też inne atrakcje, jak np. mappingi na murach zamkowych czy kurtyna wodna na Nogacie.