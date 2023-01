Ferie w Gdyni (2023). W piątek 13. uczniowie idą ostatni raz do szkoły, a policjanci rozpoczną akcję „Bezpieczne ferie” w Gdyni

W piątek 13 stycznia 2023 uczniowie gdyńskich szkół pójdą do szkoły w tym semestrze i rozpoczną ferie zimowe. Te oficjalnie rozpoczną się w poniedziałek 16 stycznia i potrwają do piątku - 27 stycznia 2022.

- Dla dzieci i młodzieży jest to czas odpoczynku i relaksu, a policjanci z drogówki jak co roku będą czuwać nad ich bezpieczeństwem. Mundurowi przeprowadzą działania „Bezpieczne ferie” - komentuje podkom. Jolanta Grunert, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Gdyni. - W tym czasie liczba funkcjonariuszy drogówki będzie większa niż zwykle, a wszystko po to, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo na drogach.